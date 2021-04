Torre di Certaldo Alto: ultimi giorni per partecipare all'asta

Ultimi giorni per presentare la domanda di partecipazione all'asta pubblica per la concessione in uso della cosiddetta Torre di Certaldo Alto, immobile di proprietà comunale al civico 11 di via del Rivellino. L'asta è fissata per martedì 13 aprile 2021. La concessione, che mette al centro l'edificio di recente ristrutturato anche grazie a un finanziamento regionale pari a 37.341,78 euro relativo al bando Spazi urbani della Regione Toscana, è per l'esercizio esclusivo di attività di artigianato artistico.

L'asta pubblica si terrà presso l'ufficio Tecnico del Comune di Certaldo al civico 37 di Borgo Garibaldi: i soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire all'ufficio Protocollo generale del Comune, entro le 12 del 12 aprile 2021, mediante posta raccomandata o deposito a mano all'ufficio Protocollo del Comune, il plico contenente la richiesta di partecipazione all'asta pubblica e l'offerta economica, indirizzato al Comune di Certaldo Borgo Garibaldi, 37 - 50052 Certaldo. Tutti i dettagli utili in merito alla presentazione della richiesta di partecipazione sono disponibili on line sul sito web istituzionale del Comune.

Il canone mensile di concessione da porre a base di gara è individuato in 250 euro al mese: saranno ammesse soltanto offerte in aumento. Nel locale potrà essere esercitata esclusivamente attività di artigianato artistico con vendita di quanto prodotto limitatamente a cuoio e pelletteria, pittura e disegno, legno e affini, metalli, pietra e lavorazioni affini, metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini, strumenti musicali, tessitura, ricamo e affini, vetro, ceramica e affini, carta e lavorazioni affini.

A Signa invece, l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso per manifestazione d’interesse per la ricerca di un immobile da acquisire e adibire a teatro e capace di ospitare eventi culturali. Al via quindi la ricerca di un immobile che abbia una superficie fra i 500 e 700 mq - in un procedimento che ha carattere ricognitivo e non vincolante: “Rinnovo la mia intenzione di incentivare progetti culturali sul nostro territorio; per far questo, abbiamo bisogno di uno spazio di ritrovo, che sia luogo di incubazione e sviluppo di idee ed eventi legati alla cultura”, commenta il Sindaco Giampiero Fossi, “data la sempre crescente richiesta da parte dei cittadini di arricchire il panorama culturale signese, cerchiamo uno spazio capace di ospitare progetti ed eventi anche di grande respiro, un luogo aperto tutto l’anno per lo svolgimento di moltissime attività”.

Come riportato dall’avviso, l’immobile deve essere situato nella zona centrale del Comune di Signa. Dev’essere quindi indipendente e di facile raggiungibilità, capace di ospitare un pubblico fra i 200 e 250 spettatori e dotato di un parcheggio almeno nelle immediate vicinanze. In più, si chiede che l’edificio risponda alla normativa sulle barriere architettoniche e sia dotato di allacciamento autonomo alla rete dei servizi, nonché collegato alle dorsali di distribuzione delle reti internet e telefonica.

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti i soggetti proprietari di immobili rispondenti ai requisiti indicati nell’avviso. La proposta può essere presentata entro il 7 maggio 2021 ore 12.00 facendo pervenire al Comune di Signa, con consegna a mano presso l’Ufficio URP o tramite posta raccomandata AR, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura riportante la dicitura Offerta acquisto immobile per la realizzazione di un teatro o comunque spazio polivalente.

Una commissione composta da membri del Comune di Signa, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle proposte a proprio insindacabile giudizio. Per informazioni e specifiche, consultare l’avviso sul sito del Comune di Signa