Torna la 'Cetilar Run Notturna di San Giovanni'

Torna l’appuntamento classico in grande stile. La Cetilar Run – 83^ Notturna di San Giovanni, la seconda corsa più antica d’Italia, è di certo una delle manifestazione podistiche più attesa per Firenze, ovviamente dopo la maratona dell’ultima domenica di novembre. L’evento, come ormai avviene da diversi anni, anche quest’anno è impreziosito dalla partnership con l’azienda toscana Pharmanutra e il marchio Cetilar, Title Sponsor della manifestazione.

Si corre sabato 17 giugno sulla distanza di 10 km, una distanza perfetta anche per chi vuole effettuare un test probante in vista di altri impegni futuri, come per esempio quello della maratona dell’ultima domenica di novembre. C’è anche la non competitiva di 10 e 4 km per chi invece vuole prenderla con uno spirito più soft e godersi il clima, la serata e il tanto pubblico che come sempre segue l’evento.

Si parte alle 21 da Piazza Duomo, che sarà anche l’arrivo della manifestazione, percorso completamente nel centro storico di Firenze, in un’atmosfera magica. L’organizzazione è curata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio di Comune di Firenze, Coni e Fidal.

L’evento è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio a Firenze con l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, il presidente di Firenze Marathon Giancarlo Romiti, il direttore generale di Firenze Marathon Diego Petrini, il direttore tecnico di Firenze Marathon Fulvio Massini, Simone Ballerini in rappresentanza del Comitato regionale Fidal, Elena Panchetti, designer (oltre che social manager di Firenze Marathon) che ha firmato quest’anno la maglia ufficiale tecnica (svelata per la prima volta) con una grafica che ripercorre i monumenti più importanti che i runners troveranno lungo il percorso.

Presente anche Claudio Bini, presidente della Società di San Giovanni Battista: la manifestazione è infatti inserita nel calendario delle manifestazioni ufficiali dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Firenze. L’evento si svolge come da tradizione nell’ultimo sabato che precede la Festa del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, che è il 24 giugno. La Società consegnerà due trofei personalizzati al primo uomo e alla prima donna.

"La seconda notturna più longeva d'Italia - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - un appuntamento che è una festa dello sport: ci saranno gli appassionati che potranno divertirsi con la ludico-motoria e grandi campioni e campionesse che si contenderanno la dieci chilometri in una corsa dall'alto tasso agonistico"

“Mettiamo a disposizione della città di Firenze una struttura organizzativa collaudata - ha detto il presidente del Comitato organizzatore Giancarlo Romiti - e ringrazio particolarmente, oltre che tutti gli altri partner, la Joma, sponsor tecnico dell’evento che tra l’altro veste anche le squadre di atletica dell’Atletica Firenze Marathon che proprio domenica scorsa ha vinto lo scudetto con la squadra assoluta maschile per la prima volta nella storia della società e riportando a Firenze il Tricolore dell’atletica dopo 87 anni”.

Saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon a presidiare il percorso e ad assistere i podisti prima, durante e dopo la gara. Joma sarà sponsor tecnico dell’evento, così come era accaduto per la Guarda Firenze. Altri partner sono: Game7 Athletics per il supporto alle iscrizioni; Conad, San Benedetto ed Enervit per il ristoro post evento.

La Fulvio Massini Consulenti Sportivi curerà il servizio pacer, per dettare l’andatura di gara a chi desidera sfruttare questa possibilità.Come da tradizione consolidata, anche l’Esercito Italiano sarà presente all’evento con uno stand promozionale in piazza San Giovanni.

Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara a partire dalle 18.30 in Piazza San Giovanni, lato Battistero. La consegna delle maglie avverrà direttamente in piazza dopo la gara presso un apposito stand. E’ previsto anche il deposito borse in un apposito stand che sarà situato alle spalle del Campanile di Giotto. RDF e Lady Radio sono local media partner.