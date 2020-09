Tifosa viola centenaria: festa con la maglia personalizzata della Fiorentina

ph Twitter Fiorentina

La signora Adelma ha ricevuto un gradito regalo dalla sua squadra del cuore. Calciomercato: Torreira si avvicina. Babacar vola in Turchia. Italia-Bosnia, Castrovilli e Chiesa sperano

"Tanti auguri alla grande tifosa viola Adelma che ha compiuto 100 anni". Così su Twitter la Fiorentina fa gli auguri di compleanno a una delle sue sostenitrici più fedeli, che ha ricevuto in dono dal club viola una maglia personalizzata con la scritta "Adelma" e il numero 100.

La signora, circondata dall'affetto dei familiari, ha dimostrato di gradire molto il regalo della Fiorentina.

Anche da parte di Nove da Firenze tanti auguri e congratulazioni alla signora Adelma!

Intanto domani a Firenze si giocherà la partita Italia-Bosnia, valida per la Nations League. potrebbero giocare i viola Castrovilli e Chiesa.

Sul fronte mercato, le ultime voci dal'Inghilterra parlano di un avvicinamento tra la Fiorentina e il centrocampista dell'Arsenal Torreira. La Fiorentina entro pochi giorni potrebbe chiudere l'affare.

Una curiosità: l'attaccante Babacar, a lungo nella Fiorentina per la quale ha aegnato diverse reti in Europa League, lascia per il momento l'Italia e vola in Turchia. Giocherà con la maglia dell'Alanyaspor.