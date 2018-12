The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks 2019

Saliranno sul palco prima dei Tool il 13 giugno. I biglietti sono già in vendita

Firenze Rocks continua a svelare i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Dopo i Tool (13 giugno), Ed Sheeran (14 giugno) e The Cure (16 giugno), oggi è stato annunciata l’esibizione degli volta di The Smashing Pumpkins nella prima giornata del festival, giovedì 13 giugno2019.

Acclamati pionieri dell’alternative-rock, The Smashing Pumpkins pubblicheranno il loro nuovo album il prossimo 16 novembre. Registrato ai Sangri La Studios di Malibu (California) col produttore Rick Rubin e il chitarrista Jeff Schroeder, è il primo lavoro della band in oltre 18 anni che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Formati a Chicago nel 1988, The Smashing Pumpkins hanno debuttato conl’album Gish nel 1991 e ottenuto il successo planetario nel 1993 con l’album quattro volte multi-platino Siamese Dream, e poi nel 1995 con l’album dieci volte multi-platino Mellon Collie and the Infinite Sadness. Con oltre nove album in studio e oltre trenta milioni di copie vendute nel mondo, la band rimane una delle più influenti della storia della musica con GRAMMY®, MTV VMA e American Music Award vinti durante la loro carriera.

In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, Firenze Rocks, giunto alla sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno visto convogliare oltre 350.000 spettatori giunti da tutto il mondo e portato sul palco stelle del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down. Virgin Radio è la radio ufficiale. App Firenze Rocks disponibile per Apple e Android.

I biglietti per la giornata di giovedì 13 giugno sono già in vendita su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.