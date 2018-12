The new Xmas campaign inspired by 90’S

In esclusiva: Puma, Fila, Champion, Diadora e la MTV apparel capsule

AW LAB presenta per il Natale 2018 UNBOX XMAS, la nuova campagna dedicata alla sua social community. Un’iniziativa unica che permetterà a tutti di accedere ogni giorno, dal 29 novembre al 24 dicembre, ad una sorpresa esclusiva. Tutti i giorni sul profilo instagram di AW LAB, verrà svelato e messo a disposizione uno special gift dedicato agli anni ‘90, dalla musica al beauty, dalla moda al mondo della street culture. Un percorso quotidiano con promozioni speciali sulle nuove collezioni, iniziative esclusive, games, video e gift opportunities in attesa del Natale. Inclusa un’inedita collaborazione con Mac Cosmetics, prodotti make up di culto per i consumatori di tutto il mondo. In occasione della partenza di UNBOX XMAS, AW LAB lancerà una collezione esclusiva di sneaker ed una capsule di apparel in limited edition dedicate ai 90’s. La “UNBOX XMAS Collection” presenta 4 special make-up di rango, scelte tra le sneaker best seller dei più importanti brand. Le Puma RS-X, le nuove future retro di Puma, dotate di RS Running System. Le Fila Disruptor, modello dal look fashion che vanta sold out da record tra le esclusive AW LAB del 2018. Le Mid Zone di Champion, primo Special Make Up di AW LAB per Champion, storico sports inspired brand, con un modello heritage 90’s. Le Rebound Ace di Diadora, create con l’innovativa tecnologia Double Action. Un pack di sneaker esclusive all’insegna di stile, comfort e design innovativo. La limited edition di apparel lanciata da AW LAB con la UNBOX XMAS Collection ha come protagonista l’iconico logo di MTV. Simbolo di musica, entertainment e cultura giovanile per intere generazioni, il simbolo di MTV viene proposto con grafiche dedicate ad AW LAB su T-shirt, felpe, hoodies e multi pack socks UNBOX XMAS propone anche una limited edition di apparel in collaborazione con Puma, con felpe e leggings perfetti per un total look nineties. “24 nuovi regali di Natale per i nostri clienti, 2 partner d’eccezione (MAC COSMETICS ed MTV) che soddisfano esattamente il nostro target consumer in altre categorie merceologiche. Un ingaggio costante della nostra cliente per aumentarne la frequenza di visita negli store e l’engagement rate online. UNBOX XMAS è il progetto con cui festeggeremo il Natale 2018!” - commenta Domenico Romano, Head of marketing di AW LAB