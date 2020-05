The Medici Game: primo capitolo scaricabile gratuitamente

Attraverso i principali store digitali, con app in purchase, per Ios e Android (tablet e cellulare), in 7 lingue: italiano, inglese, spagnolo, russo, portoghese, cinese e giapponese

“The Medici Game. Murder at Pitti Palace” è il primo videogame in 3D dedicato ad un museo italiano (oltre che il primo videogioco incentrato sulla celebre dinastia granducale e sulla loro fastosa residenza):realizzato per le Gallerie degli Uffizi da Sillabe,in coproduzione con Opera Laboratori Fiorentini-Civita,dall’associazione TuoMuseo è scaricabile FREE nei principali store digitali con app in purchase, per Ios e Android (tablet e cellulare), in 7 lingue, italiano, inglese, spagnolo, russo, portoghese, cinese e giapponese.

L’avventura inizia con Caterina che, grazie all’aiuto di un amico, il custode notturno Pietro, si intrufola in Palazzo Pitti, a caccia di un misterioso tesoro. Appena entrata in Sala Bianca si imbatte in un uomo morente, colpito da un dardo avvelenato: accasciato a terra, le affida prima di spirare un taccuino con strani simboli, pregandola di fuggire dalla reggia e distruggerlo il prima possibile. Troppo tardi: Caterina si rende conto di essere intrappolata nel maestoso edificio avvolto dall’oscurità, e riuscire ad uscirne, da viva, si rivelerà una missione tutt’altro che facile.