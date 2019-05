The Leading Guy dal vivo alla Feltrinelli RED Firenze

Venerdì 10 maggio dalle ore 18.30 presentazione dal vivo dell'album "Twelve Letters"

Dodici lettere scritte a cuore aperto, rivolte a persone vive e a persone che non ci sono più. Si intitola Twelve Letters il nuovo album di The Leading Guy, cantautore triestino abile e raffinato, scelto da Elisa per aprire il suo tour teatrale.

La sbavatura d’inchiostro, l’imperfezione di una virgola, il profumo della carta, l’attesa della ricezione, la suggestione nello sfiorare lo stesso pezzo di carta toccato dal mittente, i pensieri che scorrevano liberi con la sola voglia di esprimere un’emozione reale, un sentimento puro, un pensiero incondizionato al destinatario. Questo significava scrivere una lettera o riceverla ed è questa la forma di comunicazione cheThe Leading Guysceglie per il suo nuovoalbum Twelve Letters, uscito il 3 Maggio per Sony Music Italy.

Dodici lettere scritte “a cuore aperto”, rivolte a persone vive e a persone che non ci sono più. Lettere in cui, a seconda del destinatario, cambia il registro stilistico e varia l’umore, pur mantenendo la costante del pop-folk, con incursioni nel rock, che rende The Leading Guy internazionale nel sound e nelle intenzioni musicali.

Nel mezzo del cammin fugace di una email o di un messaggio WhatsApp – le attuali forme virtuali di comunicazione, sicuramente più immediate ma evanescenti per definizione - l'artista vuole ritrovare quel contatto personale, intimo e tangibile con i suoi ascoltatori, rivolgendosi loro come singoli destinatari delle proprie lettere e auspicando di instaurare una reale corrispondenza epistolarenelle 19 date di maggio che lo vedranno in apertura del tour teatrale di Elisa, che lo ha scelto personalmente ascoltando la sua musica e lo ha annunciato sui suoi social.

The Leading Guy fa parte anche di Faber Nostrum,il disco tributo a Fabrizio De Andrè, uscito il 26 aprile, con alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana.

Feltrinelli RED è in piazza della Repubblica 26 a Firenze