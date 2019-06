The Beatbox nella Cavea del Maggio musicale fiorentino con “The Beatles Revolution – The Musical”

Giovedì 4 luglio per la rassegna “A cielo aperto” la tribute band The Beatles più famosa d’Europa insieme alla Roma Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Stefano Trasimeni, per un musical che ripercorre tutta la carriera dei Fab Four

Finalmente a Firenze lo show multimediale che ha già ottenuto un successo strepitoso di critica e pubblico in Italia e in Europa: The Beatles Revolution – The Musical, ovvero la storia dei Beatles raccontata e suonata da una delle tribute band più famose, The Beatbox , per la prima volta affiancata dalla prestigiosa Roma Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Stefano Trasimeni.

The Beatles Revolution – The Musical trova a Firenze spazio giovedì 4 luglio nella meravigliosa Cavea del Maggio musicale fiorentino alle ore 21, evento organizzato da Le Nozze di Figaro per il ciclo “A cielo aperto”. Biglietti da € 25,00 in prevendita su Ticketone.

Beatlesiani toscani, preparatevi. Verremo coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali, lo spettacolo propone infatti rari documenti video in esclusiva che raccontano i Sixties con testimoni che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima persona, come Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles), Pete Best (primo batterista dei Beatles), Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Rolando Giambelli (fondatore dei Beatlesiani d’Italia) e tanti altri, narrano le loro esperienze attraverso interviste ed aneddoti, il tutto diretto dall’abile mano del regista e autore Rai Giorgio Verdelli. Molto del materiale è mostrato in anteprima assoluto, e proviene dagli archivi dell’Istituto Luce.

Sei diversi momenti ci coinvolgeranno in un viaggio onirico, in un percorso esperienziale oltre che musicale. Nel primo tempo sarà ripercorsa la storia dei Beatles dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, con brani quali Boys, She loves you e cover rock’n’roll che il quartetto all’epoca eseguiva, quale Roll over Bethoveen.Potremo vedere un’intervista a Pete Best, primo batterista dei Beatles, e filmati in bianco e nero della scena musicale anni ‘60/’63. Nel secondo tempo passeremo all’Ed Sullivan Show, quando i Beatles soggiogarono l’America. Nel terzo tempo ci immergeremo nel memorabile concerto allo Shea Stadium di New York, passato alla storia per il numero di spettatori fino ad allora mai raggiunto da uno spettacolo musicale, ed per la consacrazione dell’esplosione della Beatlemania come fenomeno socio-culturale. Dopo un breve intervallo, i The Beatbox riprenderanno lo show insieme alla Roma Philarmonic Orchestra, composta da quaranta elementi, per riproporre i grandi successi della produzione in studio. Nota importante: tutti i musicisti dell’orchestra sono amanti della musica dei Beatles! Il quarto tempo ci regalerà dunque brani da Rubber Soul, Revolver, Stg Pepper, mentre nel quinto tempo andrà in scena il periodo “Flower power”, e ascolteremo brani quali Across the universe e All you need is love, una pietra miliare nella storia del movimento psichedelico degli anni Sessanta. Il Musical si chiuderà con il tempo dedicato alla performance sul tetto della Apple Corps, ovvero con i brani di Abbey Road - di cui festeggiamo quest’anno il 50/mo dell’uscita – per chiudersi ovviamente con Golden Slumbers- Carry that Weight - The End.

Insomma molto, molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei The Beatbox in Revolution ci farà rivivere l’energia e la magia dei mitici forever Fab Four di Liverpool. E per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournèe americana dei Fab Four, il tutto “mixato” a scenografie vintage e colorate.

A dare vita a questo progetto, quattro musicisti con un curriculum importante: Federico Franchi, Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli e Filippo Caretti vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano.

Mauro Esposito è John Lennon, voce, chitarra ritmica, piano, armonica. Genovese, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1993 e dal 1998 al 2009 ha fatto parte dei New Trolls, collaborando con importanti orchestre per il Concerto Grosso. In questo periodo ha collaborato anche con altri importanti artisti quali Loredana Berté, Gino Paoli e molti altri. Nel 2010 ha fondato The Beatbox, band tributo ai Beatles, suonando oltre 500 concerti in tutto il mondo, fino alla Nuova Zelanda e alla Russia.

Riccardo Bagnoli è Paul MacCartney, voce, basso, piano, chitarra. Empolese, ha iniziato a studiare solfeggio e teoria musicale a 12 anni; il suo primo strumento è stato il sassofono, per poi imparare a suonare la chitarra, la batteria, il piano e il basso. Dopo molte esperienze con musicisti professionisti, dal 2012 è Paul nei Beatbox. Per questo ruolo ha deciso di cambiare il suo modo di suonare il basso, da destrorso a mancino!

Filippo Caretti è George Harrison, voce e chitarra solista. Bresciano, ha iniziato a suonare la chitarra a 7 anni, scoprendo molto presto i Beatles. Questo amore lo ha portato a suonare dal vivo già a 12 anni in famosi festival sulla musica dei Fab Four, distinguendosi non solo per le abilità chitarristiche ma anche per la voce. A 15 anni ha deciso di studiare chitarra classica, teoria, analisi e composizione, ma la sua vera passione per la chitarra elettrica lo ha presto riportato al suo primo grande amore, la musica dei Beatles, specializzandosi nella tecnica di George. Nel 2018, a soli 18 anni, Filippo è entrato a far parte dei Beatbox.

Federico Franchi è Ringo Starr, voce, batteria, percussioni. Fiorentino, ha passato l’infanzia in mezzo a famosi musicisti italiani, essendo figlio di Renzo, all’epoca noto session man. Ha iniziato suonando chitarra e batteria, sviluppando subito amore per lo stile unico di Ringo. Dall’età di 19 anni lavora come musicista e insegnante di batteria, e lavorato in studio in molti album di artisti italiani.

Un assaggio del Musical > https://youtu.be/gOnVpdoMVNc Altri video di The Beatbox > https://vimeo.com/thebeatbox.