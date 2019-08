Il 12-13 settembre 2019 alla Sala degli Stemmi di Villa Salviati

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea in cooperazione con l’Università di Amburgo organizzano a Firenze la conferenza “The Audiovisual Heritage of the European Integration Process” (Il Patrimonio Audiovisivo nel Processo di Integrazione Europea). L'evento acrà luogo a Villa Salviati, il 12 settembre, dalle 14:30 alle 18:00, e il 13 settembre, dalle 9:00 alle 18:00. La conferenza si svolgerà in lingua inglese. Il programma dettagliato è disponibile online.

Storici, archivisti ed esperti audiovisivi discuteranno il modo in cui le istituzioni europee hanno rappresentato il processo di integrazione europea e contribuito a promuovere il concetto di identità europea comune, analizzand il modo in cui gli archivi preservano e promuovono il patrimonio audiovisivo e contribuiscono a renderlo accessibile al pubblico e per la ricerca.