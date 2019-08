Tesserini venatori: la consegna da lunedì 5 agosto

Cacciatori, ecco uffici e orari. Venerdì 16 agosto tutto chiuso. La riconsegna del tesserino venatorio può essere fatta al Comune di residenza entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno

Da lunedì 5 agosto inizia la campagna di consegna dei tesserini venatori per la stagione 2019-2020. Il ritiro può essere effettuato dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 13 ed il giovedì anche dalle 14.30 alle 17, nei seguenti uffici comunali:

Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 2, Villa Arrivabene in piazza Alberti 1/a per i residenti nei Quartieri 1 (Centro Storico), 2 (Campo Marte), 3 (Gavinana e Galluzzo). Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 4, Villa Vogel in via delle Torri, 23 per i residenti nei Quartieri 4 (Isolotto e Legnaia) e 5 (Rifredi).

Per il ritiro bisogna presentarsi con il “documento per richiedere il tesserino venatorio” compilato ma può essere delegata altra persona utilizzando il modulo “delega per il ritiro del tesserino venatorio”. Non saranno effettuate operazioni di ritiro e consegna venerdì 16 agosto.

A Empoli i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2019/2020 sono disponibili all’Ufficio Relazioni al Pubblico), per il ritiro, a partire da lunedì 5 agosto 2019. L’Urp osserva l’orario di apertura al pubblico estivo in vigore fino al 24 agosto: da lunedì a venerdì 8-13 e sabato 8.30-12. Mentre dal 26 agosto torna l’orario invernale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 continuato; sabato dalle 8.30 alle 12. La riconsegna del tesserino venatorio può essere fatta al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno.

A Montelupo Fiorentino i tesserini venatori si ritirano presso l’Ufficio Servizi Demografici (piano terra Municipio, Piazza del Popolo 2 ingresso anagrafe) dal martedì al venerdì ore 11.00-13.00.

Si ricorda che per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.