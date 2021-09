Terza dose di vaccino anti Covid: l'Italia procede

Firenze, 13 settembre 2021 - "Condividiamo la decisione presa dal Governo e la tempestività con cui si sta muovendo. Attivare la campagna per la somministrazione della terza dose è importante per continuare a garantire la totale sicurezza di coloro che, a distanza di mesi, possono aver avuto una diminuzione nel livello degli anticorpi contro il Covid. La prossima settimana inizieranno in Italia le nuove vaccinazione per quella categoria di soggetti immuno compromessi che, giustamente per primi, necessitano di nuova protezione da un nemico pericoloso e non ancora sconfitto.

Avevamo fatto questa richiesta. Ci auguriamo che prossimamente si destini la terza dose a sempre più categorie valutate a rischio o chi, come il personale sanitario, vive ogni giorno accanto a pazienti fragili. La fiducia nella scienza rappresenta ancora una volta la nostra arma migliore. Completiamo l'immunizzazione della popolazione e difendiamo chi ha più bisogno". Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze.