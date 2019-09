Martedì 1 ottobre al Circolo Sms. Saranno presenti i sindaci di Bagno a Ripoli e Rignano

Martedì 1° ottobre, presso i locali del Circolo SMS San Donato in Collina, alle ore 18:30, si svolgerà un incontro pubblico in cui Autostrade SpA informerà la cittadinanza sullo stato di avanzamento dei lavori per la terza corsia.



L'assemblea è aperta a tutta la cittadinanza, saranno presente inoltre il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e il Sindaco di Rignano sull'Arno Daniele Lorenzini.