​Tennis: il Tc Prato conquista la finale scudetto

Serie A1 femminile, tricolore in lizza tra toscane: l'avversaria è Lucca

Il Tc Prato conquista la finale scudetto. Nella semifinale di ritorno di Serie A1 femminile al Tc Parioli Roma, dopo il 4-0 dell'andata, il Tc Prato chiude subito il discorso. Lucrezia Stefanini supera Greta Arn 60 64 nel primo singolare e da il punto che permette alla squadra laniera di qualificarsi per la settima finale in otto edizioni. Sarà un derby tutto toscano la finale di Serie A1 BMW femminile a Todi, mercoledì 12 agosto, perché l’altra finalista è il Tc Lucca che domenica scorsa aveva rischiato grosso contro il Tc Beinasco riuscendo ad imporsi soltanto al doppio di spareggio. "Lucrezia è stata brava ad entrare in campo concentrata e a giocare un primo set davvero eccellente contro la Arn che all'andata fece impressione soprattutto per la facilità di gioco - spiega il capitano del Tc Prato Gianluca Rossi - comunque anche la Kucova era in vantaggio con la Di Giuseppe a conferma che sono due giocatrici di cui ci si può fare sempre affidamento. Ora avremo un bel derby con il Ct Lucca. Di fronte le sorelle Pieri, Jessica e Tatiana, e Bianca Turati che ho visto molto cresciuta dopo il periodo in America. Noi saremo al completo con Martina Trevisan che sta facendo bene a Palermo anche in doppio con Elisabetta Cocciaretto, Cristina Kucova e Lucrezia Stefanini. Si giocherà sulla terra quindi non cambierà niente rispetto alle altre edizioni dove invece si giocava sul veloce. Lo scorso anno con il Tc Genova riuscimmo a vincere al doppio di spareggio. Sarà una partita equilibrata anche perché le ragazze si conoscono tutte molto bene" Soddisfazione anche per il direttore sportivo del Tc Prato Fausto Fusi "Se penso all'inizio del campionato quando ho telefonato a tutte le ragazze per allestire la squadra e adesso sapere che giocheremo un'altra finale è davvero qualcosa di eccezionale - dice Fusi - Kucova non poteva venire per il problema coronavirus, non si sapeva se tutte le giocatrici potevano recuperare perché Martina Trevisan si era fatta male a Todi. Questo dimostra che il gruppo, capitanato dal tecnico Gianluca Rossi, è unito e anche avere a disposizione atlete giovani come Asia Serafini e Viola Turini è una grande chance per farle crescere e per avere sempre ricambi validi" La finale scudetto si disputerà mercoledì 12 agosto al Tc Todi e sarà davvero derby con due squadre toscane in campo e un solo obiettivo: lo scudetto tricolore