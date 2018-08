Temporali: nuova l'allerta gialla

Piena improvvisa a Montespertoli

Ancora maltempo in arrivo sulla città. Terminerà alle 20. Interessati i corsi d'acqua secondari per il rischio idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle, dopo la piena improvvisa verificatasi ieri a Montespertoli. In avaria linee telefoniche della Città Metropolitana

VIDEO — Scattata alle 13 di oggi una muova l'allerta gialla per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastraa Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta si concluderà alle 20 di stasera.

Queste le previsioni per oggi, dopo che ieri, come dimostra il video che riproduciamo, un'ondata di piena a seguito di un temporale ha travolto le frazioni di Montespertoli. Il video è stato registrato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno sul Torrente Virginio in località Anselmo (Fi). "Il video è interessante perché dimostra come un torrente possa passare dalla secca ad una condizione di potenziale rischio idraulico, e come, proprio per questo, sia importante la manutenzione" spiega il presidente del CB3 Marco Bottino.

Sono state ripristinate le linee telefoniche della Città Metropolitana, riparato il guasto all'alimentazione che si è verificato ieri a seguito del temporale che ha colpito Firenze.

Fenomeni previsti