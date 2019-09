Temporali oggi su Firenze

Per il maltempo chiuso il Parco di Pratolino. Codice giallo per pioggia lunedì 23 settembre su tutta la Toscana

FIRENZE– Continua la situazione di maltempo sulla nostra regione con il transito previsto, nella giornata di domani, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio. Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 22, fino alle ore 20 di domani, lunedì 23 settembre, valido, anche in questo caso, per tutte le province della regione.

Oggi temporali associati a colpi di vento su Firenze. Graduale attenuazione dei fenomeni in tarda serata e nottetempo. Il Parco di Pratolino è rimasto chiuso al pubblico. La manifestazione "Il richiamo di Lovecraft" e tutte le attività previste per la giornata sono state annullate. E’ stata rimandata anche la 'Pedala per Empoli', promossa dal Partito democratico di Empoli all’interno della settimana europea della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere un modo diverso e più sano di spostarsi in città.

Lunedì 23 settembre codice giallo su tutto il territorio per rischio idrogeologico idraulico e temporali. Lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.