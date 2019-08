Temporali: chiusa la Strada provinciale 33 in Chianti

Esteso a tutta la Toscana il codice giallo per piogge. Molti eventi pubblici annullati a causa del maltempo

FOTOGRAFIE — Su tutto il territorio fiorentino i temporali sono arrivati nel pomeriggio, di breve durata, ma localmente anche di forte intensità, con colpi di vento e grandinate. A partire dalla sera deciso peggioramento sulla costa centro-settentrionale con temporali di forte intensità in estensione in nottata.

Maltempo in Chianti. La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala la chiusura della strada Sp 33 in località Greti, nel comune di Greve, a causa di detriti in carreggiata e per la caduta di un'albero in strada. Il personale del Global Service sta intervenendo per risolvere la situazione. Date le condizioni meteo si raccomanda la massima prudenza alla guida.

Ad Arezzo il Celtic Festival è stato annullato a causa del maltempo. Le forti piogge che si sono abbattute sulla città hanno colpito duramente anche il parco Pertini, con i viali e con le aree verdi attraversati da fiumi d’acqua alti oltre dieci centimetri che hanno comportato l’impossibilità di dar seguito all’evento. L’intera area del festival ha riportato ingenti danni negli accampamenti storici, negli stand del mercatino artigianale, nella zona enogastronomica e nella piazza degli spettacoli, con l’impossibilità di poter procedere ad una loro ricostruzione. Ad essere colpito è stato anche l’impianto elettrico che è stato completamente allagato e che da subito è apparso difficilmente recuperabile: per questo motivo gli organizzatori hanno scelto, a prescindere dalle condizioni meteo delle prossime ore, di annullare tutti gli appuntamenti del sabato sera e dell’intera domenica per tutelare la sicurezza di artisti, rievocatori, espositori e spettatori.

A causa del maltempo la selezione regionale di Miss Italia in programma per questa sera in piazza Ex Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia, è stata posticipata a martedì 30 luglio.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio, con uno scenario caratterizzato da elevata incertezza. I fenomeni più intensi potranno causare disagi e danni. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata.

Data l'allerta meteo prevista per domani il concerto di chiusura del Festival Italian Brass Week 2019 non sarà più la regata nel fiume Arno e l'esibizione dalla Riva Canottieri, ma nella Basilica di Santa Maria Novella, alle ore 21.30, perLeonardo in Brass.