Tavarnuzze: domenica 5 ottobre l'inaugurazione del Teatro Moderno

Impruneta (Firenze) 30 settembre 2025 - Il Comune di Impruneta, insieme alle associazioni Società Culturale e Ricreativa di Tavarnuzze e L’Ultima Fila aps, annuncia l’inaugurazione del rinnovato Teatro Moderno di Tavarnuzze, un progetto di rilancio culturale per il territorio.

L’evento si terrà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:00, in via A. Gramsci n.5, Tavarnuzze (FI).

Il Teatro Moderno di Tavarnuzze ha rappresentato per oltre quarant’anni un punto di riferimento per la comunità, ospitando spettacoli e iniziative per tutte le età. La chiusura imposta dalla pandemia ha interrotto questa tradizione, ma la collaborazione tra Società Culturale e Ricreativa di Tavarnuzze, L’Ultima Fila aps e l’Associazione Vieniteloracconto ha permesso una completa riqualificazione della struttura.

Nasce così il progetto culturale “L’eco di Argo: una rotta per nuovi mondi”, che guiderà il teatro verso nuove esperienze artistiche e iniziative dedicate al pubblico locale.

"Il teatro è un patrimonio della comunità, un luogo di incontro e crescita culturale. La riapertura del Teatro Moderno rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la cultura e la partecipazione dei cittadini.", dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

Si invita chi fosse interessato a partecipare a confermare la propria presenza scrivendo a info@lultimafila.it o contattando il numero 366 146 3087 entro il 3 ottobre 2025.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Impruneta e della Regione Toscana.