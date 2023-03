Tari a Firenze, aumenti e polemiche

“Un aumento costante, quello della TARI per i fiorentini, dal 2021 ad oggi. E il bilancio 2023 lo conferma: un aumento di 200 euro per le imprese e di 20 euro per le famiglie solo nell’ultimo anno. Le imprese passano da una media di 2.717 euro annue nel 2022 a 2.916 nel 2023; per le famiglie non va certo meglio: si passa da una media di 181 euro nel 2022 a 199 nel 2023. L’aumento complessivo è di 11 milioni di euro.

Siamo davanti a una giunta incapace, che riversa sui cittadini le proprie inefficienze. Decenni di immobilismo hanno bloccato la realizzazione del termovalorizzatore, che avrebbe potuto mitigare, e molto, il carico della tassa. Non si sono realizzate - ovviamente - le altre fantasiose soluzioni vagheggiate dalla sinistra, e a pagare alla fine sono i cittadini contribuenti”.

Lo dichiara il consigliere del gruppo Centro e vice presidente vicario del Consiglio comunale Emanuele Cocollini.

Intervengono sull'argomento Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune:"L'aumento della TARI è costante, mitigato solo in parte da risorse pubbliche messe a copertura negli anni passati. La suddivisione di quell'importo è legata al modo in cui è strutturato il servizio. In più la percentuale a carico del domestico e del non domestico dovrebbe corrispondere a qualche parametro di equità rispetto alla produzione dei rifiuti, o ancora meglio a una valutazione sul loro impatto, sia sul piano ambientale che su quello sociale.Vorremmo dati precisi e chiari.

Anche in relazione all'impatto del turismo.Ci è stato detto che oggi non era il giorno in cui ragionare del perché la cittadinanza e le imprese devono pagare di più. Non ci convince. La politica è capace di capire le cose nel loro insieme e nella loro complessità.Nel 2019 si parlava di aumento degli sfalci, poi è venuta fuori la mancata realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini, poi una questione legale tra ATO Toscana Centro e ALIA, dopo ancora la responsabilità di ARERA. Si ragiona male dei coefficienti e della divisione di carico tra abitativo e non, se non si capisce per cosa vengono spese le risorse pubbliche.Continuiamo a chiedere un cambio radicale delle politiche ambientali sul tema dei servizi e sulla gestione dei rifiuti", conclude Spc.