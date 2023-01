Tanti gli eventi del carnevale in Toscana

Domenica 29 gennaio a Borgo San Lorenzo inizia il Carnevale e il '''Centro ReMida''', in Piazza Dante 33, sarà eccezionalmente '''aperto'''.Per l'occasione e '''dalle ore 15.30''' propone il''' laboratorio: "Ho visto un Re, crea la tua maschera di Carnevale con materiali di scarto". Nell'ambito del programma REMIDAin&Off "Ci Sta a cuore", laboratorio con Maria Paola Bordati (5-12 anni) e merenda (Euro 5). Parte del ricavato andrà in favore del Comitato del Carnevale di Borgo San Lorenzo. Info e prenotazioni 0558453414 328 127 6157 remidaborgosanlorenzo@gmail.com.

Il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, giunto con il 2023 alla 484^ edizione, è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica. Quattro i carri allegorici in gara rispettivamente realizzati dai quattro “cantieri” come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica di febbraio daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano.

Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica. Le sfilate previste sono cinque: il 5-12-19-26 Febbraio e 5 marzo. Il borgo in provincia di Arezzo torna ad essere la capitale dei coriandoli celebrando le 484 edizioni con tante iniziative collaterali.

Appuntamenti per grandi e piccoli, dalla musica all’enogastronomia, passando per l’arte.

Il Carnevale dei figli di Bocco dedicato quest’anno a Pietro Vannucci, detto il Perugino, a 500 anni dalla scomparsa, vivrà quattro giorni ricchi di eventi con le strade di Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, animate dalle caratteristiche maschere barocche. Si parte sabato 4 febbraio con ‘aspettando i figli di Bocco’ e si prosegue domenica 5 e sabato 11, con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale Corteo Reale che percorrerà le vie del centro storico del comune toscano.