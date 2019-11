Tampon Tax: i giovani Pd fiorentini contro la tassa sugli assorbenti

A fianco dei Gd la vice capogruppo in Regione Monni e le consigliere comunali Perini e Sparavigna a favore di una riduzione dell'Iva per i prodotti sanitari legati al ciclo mestruale: "Tassare gli assorbenti come beni di lusso è un’ingiustizia da sanare”

I Giovani Democratici di Firenze, insieme alla consigliera regionale Monia Monni e alle consigliere Comunali Letizia Perini e Laura Sparavigna, partono con la campagna in favore di una riduzione dell'Iva per i prodotti sanitari legati al ciclo mestruale. Le prossime settimane saranno all'insegna di campagna social, volantinaggi, iniziative e proposte portate nelle istituzioni. “Usare gli assorbenti – dice Monia Monni - non è una scelta, è una necessità. Tassarli come beni di lusso è un'ingiustizia che dobbiamo sanare. In Italia gli alcolici sono tassati al 10%, gli assorbenti al 22%. È intollerabile che un bene essenziale per ogni donna possa diventare, soprattutto per le donne con redditi bassi, una spesa gravosa da sostenere. Per questo ho presentato una mozione per chiedere che anche la Regione Toscana intervenga con forza nel sollecitare il Governo ed il Parlamento nella revisione del carico iva e nel predisporre un piano di sostegno alle donne che vivono situazioni di disagio economico, per garantire sempre e a tutte un'igiene adeguata durante il periodo mestruale""Iniziamo con una sfida lanciata alla Regione ed al comune di Firenze - aggiunge Alessio Franchino, segretario GD Firenze - : aiutare le donne in difficoltà economica e abbassare il costo di un bene di prima necessità”. E Francesca Bertini, pari opportunità, giovani Dem aggiunge : “La battaglia sulla Tampon Tax è una battaglia per la parità di genere ed è inaccettabile che ancora nel 2019 l’Italia non abbia trovato una adeguata soluzione” .