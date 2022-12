Sviluppo aeroporto di Firenze, 5mila posti di lavoro in più?

Campi Bisenzio, 17 dicembre 2022 - "Mentre il Pd di Campi Bisenzio prende posizioni avverse, contraddicendo il Pd metropolitano e regionale, mentre comitati vari si ritrovano al circolo Rinascita per esprimere il proprio no, noi del Terzo Polo rimaniamo fermi per il sì allo sviluppo dell'aereoporto di Peretola perché migliora e di tanto la situazione dell’inquinamento acustico, crea lavoro ed investimenti, aiuta il turismo, soprattutto di qualità" così Tommaso Cardini, coordinatore Italia Viva Campi Bisenzio.

"Viste le recenti e insistenti voci contrarie degli ultimi giorni, vogliamo ancora una volta ribadire il nostro sì alla nuova pista aeroportuale. Siamo gli unici che vedono in questo progetto un'opportunità. Settemila cittadini, infatti, finalmente non sarebbero più afflitti dall'inquinamento acustico. L'aeroporto diventerebbe più attrattivo, aumentando i passeggeri e creando 5000 posti di lavoro in più. L'economia di tutta la Città metropolitana avrebbe un ulteriore slancio" continua Cardini."La nuova pista può essere anche un volano per il Parco della Piana. I due progetti non sono in contraddizione. La futura amministrazione si siederà ad un tavolo con Città metropolitana, Regione, Governo e Toscana Aeroporti e potrà chiedere opere compensative che possano migliorare la qualità di quello che adesso è solo un'idea, un mucchio di sterpaglie e nulla più" conclude Cardini.