​Suzuki Firenze concessionaria TM Wagen

Il punto di riferimento nel capoluogo fiorentino per scoprire il Mondo Suzuki Way of Live e la gamma dei record in Italia e in Europa.

Lanciato a Luglio con una provocatoria operazione di guerrilla marketing, ideata dal copywriter freelance Luca Bartoli (migliaia di auto di ogni marca ritrovate all’alba con sopra quella che apparentemente sembrava la “S” di Superman e che poi si è rivelato essere il simbolo della casa giapponese), la concessionaria TM Wagen Suzuki Firenze in Via Empoli 4 è presto diventato uno dei principali punti di riferimento automobilistici in città e nei dintorni.

La gamma Suzuki è protagonista a Firenze con TM Wagen.

Fin da subito, è stato chiaro a tutti che a Firenze la storia sia cambiata e il nuovo concessionario (il terzo del gruppo TM già attivo a Pistoia e Prato) ha attirato migliaia di automobilisti anche ad Agosto, mese durante il quale sia lo showroom sia l’assistenza Suzuki sono rimasti sempre aperti, al contrario di buona parte dei competitor. In questo modo, chi ha visitato la concessionaria di persona o il sito suzukifirenze.com ha potuto scoprire la gamma composta da Suzuki Jimny, Vitara, Swift, Ignis, S-Cross disponibili nuovi, usati, aziendali e km 0 e i modelli Baleno e Celerio disponibili solo come usato.

Suzuki Firenze: Hybrid, 4 x 4 e non solo.

Ragione di questo successo sono certamente i ricchi ecoincentivi, dato che la maggior parte dei modelli Suzuki è disponibile anche in versione Hybrid. L’ibrido made in Suzuki, oltre a rispettare l’ambiente, permette di godere del massimo dei bonus previsti dal governo.

E non solo: ad aver reso Suzuki il marchio giapponese leader di vendite in Italia e in tutta Europa sono, senza dubbio, la qualità costruttiva, le prestazioni, i consumi ridotti e l’estetica suv che caratterizza la maggior parte delle vetture del brand. Ancora prima che la parola “suv” fosse coniata e il mercato fosse alla continua ricerca di sport utiliy vehicle, la casa Hamamatsu proponeva i suoi fuoristrada da guidare anche in città.

Ed è proprio questa caratteristica a rendere i mezzi Suzuki tra i più affidabili per affrontare l’Inverno tra basse temperature, pioggia e, persino, la neve. Tutti i modelli sono disponibili anche in versione all grip 4x4 a trazione integrale, così da garantire la miglior tenuta di strada anche in curva e in condizioni di scarsa aderenza.

L’incontro di due grandi marchi nel nome TM Wagen Suzuki Firenze.

La versatilità della gamma, l’apertura ininterrotta anche nel mese di Agosto e gli incentivi da soli non bastano a giustificare lo straordinario successo della concessionaria TM Wagen Suzuki Firenze, che a pochi mesi dalla sua apertura, è tra le più visitate ogni settimana in città, visite a cui si aggiungono le tantissime richieste che arrivano direttamente sul sito. Per spiegare tutto questo, va tenuto conto che quello in Via Empoli 4 non è un concessionario Suzuki qualsiasi ma un concessionario del gruppo TM, network automobilistico che ha scelto di allargarsi al capoluogo fiorentino dopo il successo dei punti vendita multimarca TM Wagen a Pistoia e MondialCar a Prato. In tutto oltre 50 dipendenti, 10 anni di storia e di legame col territorio per 3 concessionarie in 3 città che, vista la rapidità con cui il gruppo sta crescendo, presto potrebbero aumentare.

Assistenza multimarca nel concessionario Suzuki Firenze.

Ad attirare anche chi non ha ancora scelto un’auto Suzuki e a fargli scoprire i valori del brand e la cura del servizio firmato TM è il service TM Wagen con meccanici esperti in grado di riparare e mettere nelle migliori condizioni autovetture di ogni marca.

TM Wagen Suzuki Firenze vi aspetta.

Non resta che recarsi in Via Empoli 4 e toccare con mano la gamma giapponese più venduta in Italia e scoprire con piacere ciò che sta facendo del Gruppo TM uno dei più importanti in Toscana.