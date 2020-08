Susanna Ceccardi al Caffè de La Versiliana

Domenica 16 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Nel caldo week end di ferragosto il Caffè de La Versiliana torna ad essere il palcoscenico prediletto della politica con Susanna Ceccardi che sarà l'ospite dell'incontro in programma domenica 16 agosto alle 18.30 sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta. Tra politica e famiglia, tanti saranno i temi affrontati dall' Europarlamentare e candidata alla Presidenza della Regione Toscana : dal futuro della Toscana alla sanità, dalla scuola all'economia con i punti salienti del programma del centrodestra ed i principali nodi sul tavolo in vista dell'appuntamento elettorale per la presidenza della Regione del 20 settembre. A condurre l'incontro al Caffè ci sarà Sonia Sarno, giornalista del TG1 – Rai. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè è libero fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Gli incontri al Caffè sono trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI INCONTRI AL CAFFE' DE LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it)



lunedì 17 agosto

“I mostri e come sconfiggerli”

Carlo Calenda, Dirigente d’azienda, politico, leader di ‘Azione’, già Ministro dello sviluppo economico ed Europarlamentare

Conduce Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’