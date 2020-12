Supercoppa Femminile, nuovo formato a Final four

ph Acf Fiorentina

Fiorentina contro il Milan a Chiavari il 6 gennaio

Nuovo formato per la Supercoppa Femminile che questa stagione avrà il formato delle Final four.

Dal 6 al 10 Gennaio nello stadio Comunale di Chiavari si disputeranno le final four tra le quattro squadre classificate nei primi posti nella stagione passata. Juventus, Fiorentina, Milan e Roma si giocheranno il trofeo nelle semifinali del 6 Gennaio e nella Finalissima del 10 Gennaio .

Il programma del torneo:



6 Gennaio



Juventus vs Roma (H 12.30)

Fiorentina vs Milan (H 18.00)



10 Gennaio



Fin ale tra le vincenti delle semifinali (H 12.30)