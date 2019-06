Summer 2019: limited edition di Snob Milano per Le Lunetier

In via Ravizza, uno degli store più premiati al mondo per la ricerca nel mondo dell'eyewear. Insieme al brand di occhiali Snob Milano, ideato e prodotto in Italia, una limited edition del modello (uomo e donna) Cooper

Le Lunetier Milano, rinomato store milanese di occhiali di ricerca ed alta gamma, e SNOB Milano, esclusivo brand di eyewear Made in Italy, presentano una limited edition di due colorazioni, proposte in dieci pezzi numerati ciascuna, del modello Cooper, uno dei nuovi design del brand italiano. Accattivanti e con forte personalità, ispirati al fascino ed all’eleganza indiscussa di Marcello Mastroianni.

Una preziosa collaborazione che conta sul supporto tecnologico di ZEISS Sunlens attraverso l’utilizzo delle nuove lenti BioChrom, che consentono di utilizzare il colore come fonte di benessere e donano alle lenti una forte connotazione emozionale. Una nuova dimensione di eyewear e un nuovo concetto di lente per il mondo fashion, lifestyle, sport, luxury e wellness.

SNOB Milano, protagonista di questa speciale ed inedita edizione limitata, ha stretto un forte sodalizio con ZEISS Sunlens, partner di eccellenza di tutte le lenti montate da SNOB Milano sulla sua collezione estiva e le prossime FW19 e SS20.

Le Lunetier Milano, in zona Marghera, area nevralgica per lo shopping e la movida milanese, ospiterà la presentazione della limited edition SNOB Milano x Le Lunetier Milano che resterà in seguito disponibile in store per i clienti e gli appassionati. Le Lunetier Milano si sta imponendo come incubatore di riferimento per brand di eyewear indipendenti ed è stato recentemente premiato a Vision Expo East di New York con l’OPTImum Retail Award, destinato ai migliori ottici indipendenti del mondo.