Sulla bilancia paste e vassoio: le pasticcerie fiorentine ci ricascano

Non sfuggono al controllo della Polizia Municipale contro gli illeciti amministrativi

Dopo gli episodi degli scorsi mesi che hanno originato un "caso Firenze" le pasticcerie del capoluogo cadono nuovamente sulla bilancia dove i pasticcini non sono pesati al netto del vassoio.

"Sono state controllate e sanzionate per 172 euro ciascuna quattro pasticcerie, due in zona Dalmazia, una in piazza della Libertà ed una in via Carlo Del Greco, in quanto pesavano pasticceria senza utilizzare il peso netto" rendono noto i vigili del capoluogo.



I controlli contro gli illeciti amministrativi e per la tutela del consumatore da parte della Polizia Amministrativa intanto proseguono ed oggi gli agenti sono andati in via di Vittorio, dove c’erano tre banchi abusivi gestiti da cittadini cinesi che vendevano frutta e verdura: ciascuno è stato sanzionato per 500 euro per vendita itinerante oltre un’ora.

Infine la scorsa notte è stato sanzionato un minimarket in via Guelfa per aver venduto una bottiglia di vodka dopo le ore 21 (mille euro di multa).