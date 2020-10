Sul Ponte Vespucci asfalto architettonico di colore grigio

Da lunedì 19 ottobre i lavori di rifacimento della carreggiata

Inizieranno lunedì 19 ottobre i lavori di rifacimento della carreggiata su Ponte Vespucci. In concreto sarà rimossa la pavimentazione attuale con successiva posa dello strato di impermeabilizzazione, a completamento la finitura superficiale in asfalto architettonico di colore grigio. L'asfalto architettonico è una nuova modalità sempre più usata nel Comune di Firenze ed ha la caratteristica di essere solido ed elegante.

L’intervento sarà eseguito in due fasi: la prima interesserà la semicarreggiata in direzione Oltrarno con l’istituzione di divieti di transito. A seguire i lavori si sposteranno sull’altra semicarreggiata con lo stesso provvedimento. Dal punto di vista della circolazione sarà mantenuta sempre aperta la direttrice dall’Oltrarno verso il centro storico. I veicoli che da lungarno Vespucci sono diretti verso lungarno Soderini dovranno quindi utilizzare l’itinerario alternativo lungarno Vespucci-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini. I divieti di sosta saranno in vigore sulle due semicarreggiate per tutta la durata dell’intervento. La fine dei lavori è prevista nel mese di dicembre.