Sul mare della Toscana: sequestrati occhiali da sole contraffatti

Circa 1500 pezzi per un valore di 30mila Euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Grosseto, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, proseguono con l’esecuzione di un piano straordinario di intensificazione dei controlli a contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, nelle zone ad alta concentrazione turistico-balneare.



L’attività posta in essere nello specifico settore, iniziata lungo l’arenile ed estesa all’interno di una abitazione ubicata nel comune di Follonica, ha consentito di sequestrare 1.485 occhiali da sole contraffatti, riportanti il logo di rinomati marchi nazionali ed internazionali, per un valore complessivo di circa 30.000 euro.



Nel corso dell’intervento venivano identificati nr. 11 cittadini extracomunitari occupanti tutti lo stesso immobile, di cui nr. 1 irregolarmente presente sul territorio dello Stato. Il titolare del contratto d’affitto dell’immobile veniva, altresì, denunciato per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. È questa l’ultima di una serie di analoghe attività eseguite dal Corpo della Guardia di Finanza nel quadro complessivo dei compiti affidatigli, con particolare riferimento ai fenomeni sia del commercio ambulante abusivo che della contraffazione che danneggiano il mercato legale, sottraendo opportunità e lavoro alle piccole imprese. Inoltre, in assenza delle condizioni di genuinità previste dalla vigente normativa, tali prodotti contraffatti possono essere potenzialmente dannosi anche per la salute dei consumatori.



L’operazione portata a termine, testimonia quanto sia alta l’attenzione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto nel tutelare i contribuenti onesti e rispettosi della legalità, contrastando con forza tutti quegli episodi di sleale concorrenza.