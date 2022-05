IGM e bambini con la visita di Mule'. Oggi aperto

Portone di ingresso eccezionalmente ancora aperto, oggi, per l' Istituto Geografico Militare di Firenze. Bambini e genitori, fino a questo pomeriggio, potranno visitare l'ente cartografico di Stato che svela i suoi "segreti'' ai più piccoli grazie a "Firenze dei bambini"

Tante prove per "laurearsi" cartografo per un giorno. Intanto, già ieri, l'ente fiorentino ha già registrato centinaia di presenze inclusa quella del sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè che, a margine della sua visita nella storica sede di Palazzo San Marco, dove è stato accolto dal vice comandante, Generale di Brigata Giuseppe Poccia, ha dichiarato: 'all'Istituto Geografico Militare dell'Esercito di Firenze si respira la storia della cartografia non solo italiana ma anche internazionale che si coniuga con un patrimonio ricco di competenze uniche e all'avanguardia, messe a disposizione della collettività. Una presenza importante che ha un legame storico e forte con il territorio. Il valore storico e scientifico dell'Istituto è riconosciuto all'unanimità in tutto il mondo''.

L'Istituto è alle dipendenze del Comando Militare della Capitale ed ha al vertice il Generale di divisione Pietro Tornabene al quale Mulè ha espresso parole di soddisfazione.

Linee di livello, regioni italiane e magie geografiche: ancora qualche ora per scoprire tutto il fascino di un angolo di Toscana dipinto di tricolore.