​Subbuteo: a Firenze il Torneo internazionale di calcio da tavolo

Saranno circa 300 gli atleti che si sfideranno con incontri individuali e a squadre per conquistare il titolo ‘Città di Firenze’

Torna a Firenze il torneo internazionale di subbuteo. Sabato 15 e domenica 16 settembre alla palestra Barsanti saranno circa 300 gli atleti che si sfideranno con incontri individuali e a squadre per conquistare il titolo ‘Città di Firenze’ del calcio da tavolo. La manifestazione, giunta alla 36esima edizione, è organizzata da Federazione internazionale calcio da tavolo e Club Subbuteo Firenze.

“Una lunga collaborazione con la Federazione internazionale che anche quest’anno ha scelto Firenze e il Club Subbuteo Firenze per questo bellissimo torneo – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Una due giorni di sport e spettacolo, che ci riporta a quando eravamo bambini ma che continua ancora oggi a raccogliere grande entusiasmo e agonismo in tantissimi paesi del mondo”.

Nella giornata di sabato 15 settembre sono in programma gli incontri individuali con la partecipazione di 110 atleti provenienti da tutta Europa e non solo, mentre domenica 16 si disputeranno le competizioni a squadre con 30 compagini (180 atleti) a darsi battaglia per il titolo. Per informazioni è possibile consultare il sito subbuteofirenze.net; mentre sarà possibile seguire la manifestazione anche su www.torneocittadifirenze.it.