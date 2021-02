E' successo nel cortile interno di un palazzo di via Porta Rossa. Indagini dei carabinieri per capire i dettagli

Tragedia nella notte in centro a Firenze. Uno studente del Polimoda, F. S. di 21 anni, ha perso la vita precipitando dal quarto piano di un palazzo in via Porta Rossa nel cortile interno. Erano circa le 3 e il giovane aveva passato la serata assieme ad alcuni amici stranieri.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire cosa sia successo.