Strage Viareggio, presidio oggi pomeriggio a Firenze

Dalle 16 alle 18 in via Cavour, con la presenza di una delegazione dei familiari delle vittime. Partecipa Sinistra Progetto Comune

"L'assemblea Ogni giorno il Primo Maggio, a cui partecipano molte realtà del sindacalismo di base e della sinistra di alternativa del nostro territorio, ha lanciato un presidio per questo pomeriggio, dalle 16 alle 18, in via Cavour a Firenze, tra Prefettura e Regione Toscana, per chiedere verità e giustizia per Viareggio". Lo evidenziano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune) che aggiungono: "Si tratta di un appuntamento con cui esprimere solidarietà alle famiglie e a chi conosceva le vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, alla luce della sentenza della Cassazione che è stata accolta come un'offesa nei confronti di chi ha pagato direttamente le conseguenze dell'incidente.

Questa vicenda si accompagna con l'ingiusto licenziamento di Riccardo Antonini, colpevole di essere impegnato per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il nostro gruppo consiliare, pur rispettando l'autonomia del presidio rispetto alle parti politiche, sarà presente questo pomeriggio, per esprimere la nostra vicinanza alle famiglie, presenti con una loro delegazione, oltre al sostegno alle lotte dell'assemblea Ogni giorno è il primo maggio".