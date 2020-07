Strada chiusa a Novoli

Foto di Alessandro Rella

Si tratta di via Galliano nel tratto da via Spontini a via Cimarosa. Nuovo asfalto sulle rampe del Viadotto Marco Polo e in via dello Scalo, lavori all’illuminazione pubblica in via Vecchia di Pozzolatico. Ecco i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Oggi in via Giuseppe Galliano si è verificato il crollo di parti di cornicione dalla facciata di un edificio, senza danni a cose e persone. Il pronto intervento dei VVFF ha messo in sicurezza le parti pericolanti, mentre la strada veniva chiusa dai vigili urbani.

Nuovo asfalto sulle rampe del Viadotto Marco Polo da/per viale Europa, in via dello Scalo e via San Quirichino. Ma anche i lavori per la nuova illuminazione in via Vecchia di Pozzolatico e alla rete idrica in via di San Carlo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature da lunedì 6 luglio sono in programma i lavori notturni in via dello Scalo con divieto di transito da via dell’Argin Grosso a via dell’Isolotto (orario 21-6). Termine previsto 8 luglio.

Inizieranno invece mercoledì 8 luglio l’asfaltatura delle rampe del Viadotto Marco Polo da e per viale Europa in direzione del casello autostradale. I lavori saranno effettuati in orario notturno (21-6) in due fasi in due notti consecutive. Nella prima fase è prevista la chiusura del tratto del viadotto dall’altezza della rampa di discesa su viale Europa verso il centro città e della rampa; nella seconda invece i lavori interesseranno solo la rampa di salita/discesa su viale Europa (verso Bagno a Ripoli).

Passando ai ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi, lunedì 6 e martedì 7 luglio scatterà la chiusura di via della Sala (tra via dei Cattani e via degli Alli-Maccarani) e un restringimento di carreggiata in via degli Alli-Maccarani (da via della Sala per un tratto di una decina di metri). Inizieranno lunedì 6 luglio anche i lavori di asfaltatura in via San Quirichino con la chiusura del tratto via della Grillala-via delle Bagnese. Termine previsto 8 luglio. Anche in via del Ponte alle Mosse sono in programma ripristini a partire da lunedì 6 luglio con la chiusura della corsia preferenziale nel tratto via Lulli-via Bellini. Il provvedimento sarà in vigore fino al 9 luglio in orario 10-16.