"Storie di Fiorentina" al Museo di Coverciano con Antognoni

Giovedì 12 dicembre, alle ore 11 presso il Museo del Calcio di Coverciano a Firenze, si terrà la presentazione del libro Storie di Fiorentina. Aneddoti, personaggi e uno storico Scudetto, scritto da Giacomo Cialdi e Roberto Romoli, edito da «apice libri». Il volume ripercorre, attraverso una serie di inediti e curiosi aneddoti che spaziano dal 1929 ai giorni nostri, la storia della Fiorentina, rivivendo giornata dopo giornata l'indimenticabile Scudetto della stagione 1968-1969. Il libro è impreziosito dalle ultime, sentite parole di Emiliano Mondonico, uno degli allenatori più amati dai fiorentini, a proposito di Davide Astori, capitano viola tristemente scomparso nel 2018. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto in favore della Fondazione Tommasino Bacciotti ONLUS, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Glorie Viola. Alla presentazione prenderanno parte, oltre ai due autori, tanti ex giocatori della Fiorentina come "l'unico 10" Giancarlo Antognoni, Moreno Roggi, Claudio Merlo, Luciano Chiarugi e molti altri.