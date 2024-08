Stenterello Film Festival 2024

Dal 2 all’8 di settembre torna a Firenze alla sua settima edizione Stenterello Film Festival, il primo festival del cinema italiano dedicato alla commedia d’autore. Ideato dall’attore e regista Andrea Muzzi, grazie alla collaborazione artistica con Gianmarco Nucciotti, propone un ricco programma di eventi e un nuovo premio dedicato. Negli anni, tanti gli artisti che si sono alternati su questo palco: tra gli altri Athina Cenci, Angela Finocchiaro, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Pamela Villoresi, Serena Dandini, Ugo Chiti, Chiara Tilesi.

La cerimonia di premiazione a chiusura del Festival si terrà domenica 8 settembre a partire dalle ore 21:30 al Forte Belvedere di Firenze, con la consegna anche dei premi alla carriera. Quest’anno il Festival prevede il premio alla carriera a Neri Parenti, Cinzia TH Torrini, Maurizio Lombardi, Antonio Catania, Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi e un premio speciale a Fulvio Lucisano. Il premio “Stenterello” nasce con una mission artistica precisa: valorizzare l’arte della commedia.

Fin da subito diventa una rassegna unica nel suo genere, essendo uno dei pochissimi festival italiani dedicati interamente alle commedie. La prima edizione del “Premio Stenterello” risale al 2017, grazie all’ideazione di Andrea Muzzi, autore, attore, regista fiorentino ed all’accoglienza calorosa del quartiere 4 di Firenze che trova nel suo presidente, Mirko Dormentoni, un interessato interlocutore. Il premio è intitolato a Stenterello, maschera tradizionale di Firenze.

Ideata da Luigi del Buono, professione orologiaio, Stenterello era come il suo ideatore, magro, piccolo di statura, chiacchierone e sempre pronto alla battuta. Insomma, lo potremmo definire il perfetto prototipo dei comici toscani, che trecento anni dopo avrebbero conquistato il grande schermo.

I tre film in concorso si aggiudicheranno i premi nelle categorie “miglior lungometraggio”, “miglior sceneggiatura”, “miglior attrice/attore", "miglior regia". Tutti i premi del festival sono stati creati dalla storica gioielleria di Ponte Vecchio, Cassetti Firenze. Si ringrazia per la preziosa collaborazione Silvia Groppa e Matteo Cichero.

"La rassegna continua a portare in città nomi importanti della cinematografia contemporanea. – ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini – con produzioni di livello che appassionano ogni anno molte persone. Anche nel 2024 ci sono film di grande valore, con eventi del festival che spaziano per la città cercando di essere ancora più coinvolgenti con il pubblico. Siamo davvero lieti di appoggiare iniziative come queste” “E’ sempre con grande piacere e convinzione - ha detto Cristina Manetti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana - che la Regione Toscana sostiene lo Stenterello Film Festival.

La commedia d’autore riesce a trasformare il dramma in un sorriso e, raccontando con leggerezza tematiche profonde, rappresenta un autentico simbolo del nostro cinema. Siamo pertanto grati all’Associazione Leggera Electric Folk Band che porta avanti da tempo con passione e continuità una rassegna e un premio che concentra a Firenze nomi importanti e grandi artisti, rende onore a maestri e autori della cinematografia contemporanea e regala a tutti noi l’opportunità di apprezzare e amare film di alto livello.

Bello che quest’anno siano ben sei i premi alla carriera più un premio speciale: un segno evidente di vitalità e di qualità del nostro cinema a cui diciamo grazie, perché il buon cinema rende la vita più bella”.

"A Firenze c’è un bellissimo festival cinematografico che ogni anno cresce - ha detto il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. È lo Stenterello Film Festival, il primo in Italia dedicato alla commedia d’autore. E noi ne andiamo fieri, poiché è nato qui, nel Quartiere 4, a Villa Vogel, grazie ad Andrea Muzzi, ‘nostro’ cittadino. All'inizio era ‘solo’ un premio. Solo per modo di dire: hanno ottenuto il riconoscimento e sono venuti da noi artisti del calibro di Athina Cenci, Angela Finocchiaro, Sergio Forconi, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Pamela Villoresi.

Da due anni è anche un festival di dimensione nazionale, come in Italia praticamente non se ne erano mai visti, e la location delle proiezioni dei film in concorso resta la meravigliosa Piazza dell’Isolotto, il cuore della nostra comunità. Grande cinema, grande piazza, ci vuole una grande partecipazione, che siamo sicuri non mancherà. Viva lo Stenterello Film Festival!"

“I film in concorso sono tre commedie che, in modi differenti, esplorano l’animo umano. - Spiega Andrea Muzzi - Il punto di Rugiada di Marco Risi affronta uno scontro generazionale tra un gruppo di anziani di una casa di riposo e dei giovani costretti ai lavori socialmente utili. Le mie ragazze di carta di Luca Lucini, fotografa gli amori impossibili, come quello di un adolescente per una pornostar. Zamora di Neri Marcorè racconta le vicende di Walter, un contabile, costretto a soddisfare le passioni calcistiche del proprio principale. Gli eventi di Stenterello si svolgeranno in quattro punti di Firenze (arena Chiardiluna, Piazza dell’Isolotto, Harry’s Bar, Forte Belvedere) a sottolineare come il festival sia oramai diventato una manifestazione rappresentativa dell’intera città.”