Stella ricorda Paolo Bartolozzi a 1 anno dalla scomparsa

Firenze, 4 febbraio - "Un anno fa moriva l'amico Paolo Bartolozzi, punto di riferimento per Forza Italia e per il centrodestra in Toscana e non solo. Più volte consigliere regionale e europarlamentare, Paolo viveva davvero la politica come servizio. Sempre presente sul territorio, faceva 'ambulatorio' come si dice nel gergo politico, incontrava cioè nel suo ufficio i cittadini che trovavano in lui un interlocutore competente e preparato, pronto a dare indicazioni e suggerimenti per risolvere problemi grandi e piccoli. Ci mancano i suoi consigli e la sua capacità di leggere il presente.

Formatosi nella tradizione cristiano democratica, Paolo è stato coerente fino all'ultimo con la sua impostazione ideale, aderendo con convinzione a Forza Italia già negli Anni '90, rimanendo fedele fino all'ultimo alle sue convinzioni e ai suoi elettori". Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella ricorda l'ex eurodeputato azzurro Paolo Bartolozzi, venuto a mancare il 4 febbraio 2021.