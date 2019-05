State of the Union: economia circolare e diritti umani

La Toscana ricicla circa il 56% dei rifiuti prodotti. L'obiettivo è raggiungere il 70% entro il 2020 e l'80% entro il 2023

Economia circolare e diritti umani. Di questo si parlerà nei due appuntamenti a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione, nell'ambito di "State of the Union", la conferenza organizzata dall'Istituto europeo di Fiesole, giunta alla nona edizione e che si terrà dal 2 al 4 maggio 2019, diventata un punto di riferimento nell'agenda di politici, rappresentanti della società civile e opinionisti e dedicata quest'anno alla democrazia nel ventunesimo secolo.

L'Europa fa parte del quotidiano di ciascuno di noi, pervade la vita di tutti i giorni ma continua ad essere poco conosciuta e compresa: nelle istituzioni, nei compiti, negli effetti concreti che gli strumenti e i fondi che mette in campo possono creare. "State of Union" nasce anche per questo,m per colmare questo vuoto, e con lo stesso fine la Regione Toscana ha organizzato i due eventi collaterali.

Il primo appuntamento, "Verso un'economia circolare", è in programma giovedì 2 maggio dalle 15 alle 17 a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza del Duomo 10 a Firenze. Alla tavola rotonda parteciperà anche il presidente della Regione: si parlerà delle sfide future delle economie verdi e circolari e della loro effettiva attuazione a livello regionale e nazionale attraverso i fondi strutturali e il coordinamento delle Regioni. Le misure proposte dall'Ue per sostenere un'economia circolare aiutano infatti le imprese e i consumatori a intraprendere la transizione verso un'economia dove le risorse sono utilizzate nel modo più sostenibile possibile, utilizzando in modo efficiente materie prime, prodotti e rifiuti, risparmiando sui consumi energetici e riducendo le emissioni di gas serra. La Toscana ricicla circa il 56% dei rifiuti prodotti. L'obiettivo è raggiungere il 70% entro il 2020 e l'80% entro il 2023, con sei nuovi biodigestori da realizzare entro il 2022. Programma e iscrizioni all'indirizzo www.regione.toscana.it/-/verso-un-economia-circolare-tavola-rotonda-il-2-maggio-a-firenze

Il giorno successivo, il 3 maggio, secondo appuntamento, con "Stavolta Voto! L'Europa, non solo un esempio di globalizzazione riuscita, ma un baluardo di pace, rispetto dei valori e diritti democratici – Citizens Dialogue on Human Rights": sempre nella sala Pegaso della Regione (Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10), dalle 14.30 alle 16.30.

I cittadini, com'è nel format del citizen dialogue, potranno dialogare con i tre ospiti, tra cui il presidente della Toscana nonchè membro del Comitato europeo delle Regioni discuterà apertamente con il pubblico. Programma e iscrizioni on line all'indirizzo www.regione.toscana.it/-/stavolta-voto-dialogo-con-i-cittadini-sui-diritti-umani-il-3-maggio-a-firenze