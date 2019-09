Stasera lotteria di beneficenza alla charity dinner “Il Cuore di Firenze per gli Innocenti”

Raccolta fondi per la Casa Bambini che ospita piccoli in stato di disagio familiare. Per l'occasione saranno in palio 2 veicoli Quadro Vehicles: Qooder e Oxygen

Firenze, martedì 10 settembre – In occasione della charity dinner “Il Cuore di Firenze per gli Innocenti”, uno degli eventi più significativi per la città, volto a raccogliere fondi per la Casa Bambini che ospita piccoli in stato di disagio familiare, l’azienda svizzera Quadro Vehicles devolverà in beneficenza 2 dei suoi veicoli più esclusivi e all’avanguardia. La serata si svolgerà presso il loggiato del Brunelleschi in Piazza della Santissima Annunziata.

I vincitori della lotteria “Il Cuore di Firenze” riceveranno Qooder, il veicolo a 4 ruote che combina la stabilità dell'auto al brivido della moto; per il secondo premio è in palio il veicolo elettrico ultraleggero Oxygen.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto volto a rendere più ospitali e funzionali gli spazi di Casa Bambini. – Spiega Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles – E attraverso questa collaborazione vogliamo manifestare la nostra vicinanza a quanti si spendono a tutela dei bisognosi, con un pensiero particolare ai più piccoli”.

Nel dettaglio, Qooder rappresenta un nuovo concetto di mobilità, perché è dotato del sistema HTS Hydraulic Tilting System™ che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote, ma di mantenersi aderente all’asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici. Tali caratteristiche rendono il veicolo un mezzo moderno e ambizioso che coniuga sicurezza e divertimento, adatto al traffico cittadino e in grado di fronteggiare ogni tipo di strada. Qooder dispone di un motore da 400 cc e può essere guidato con la patente B, come una qualsiasi auto.

Oxygen, invece, è un veicolo colorato a zero emissioni ultraleggero (solo 93 kg), con 80 km di autonomia e dotato di due batterie “swap” rimovibili, con ricarica veloce in meno di 6 ore, collegabile da garage, casa o lavoro. Il mezzo a due ruote ha libero accesso nelle zone a traffico limitato, nei centri storici e nelle isole.