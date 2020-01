Stadio viola: Commisso e Nardella cercano l'accordo

Nuovo incontro tra il sindaco e il patron che sta aspettando il bando per la Mercafir ma allo stesso tempo non chiude sul restyling del Franchi. Il primo cittadino si è detto "pronto a collaborare se in futuro dovessero emergere altre opzioni". Mercoledì in Coppa Italia contro l'Atalanta arbitra Manganiello, "portafortuna" viola

Nuovo incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il patron viola Rocco Commisso che sta aspettando il bando per la Mercafir ma allo stesso tempo non chiude sul restyling del Franchi. Il primo cittadino si è detto "pronto a collaborare se in futuro dovessero emergere altre opzioni".

Giovedì Rocco Commisso e sua moglie Catherine ripartiranno per l'America, dopo aver visto mercoledì pomeriggio la grande sfida di Coppa Italia tra i viola e l'Atalanta (inizio ore 15, diretta sulla Rai). Arbitrerà Mananiello di Pinerolo, con cui i viola vantano tre vittorie su altrettante partite, tra cui il 7-1 rifilato alla Roma proprio in Coppa Italia nella scorsa edizione.