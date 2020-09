Stadio, oggi Commisso a Campi Bisenzio

Dopo l'incontro in Palazzo Vecchio con Nardella, in cui il patron viola ha ribadito che il Franchi va in gran parte distrutto anche perché pericoloso, nuova tappa: la carta di riserva va tenuta calda

Commisso dopo l'incontro con il sindaco Nardella è stato chiaro: lo stadio Franchi dal suo punto di vista va in gran parte distrutto, per vari motivi tra cui la sicurezza e la funzionalità. "Come posso pretendere che un tifoso paghi il biglietto in uno stadio così?".

Presto ci sarà un incontro a Roma, con il ministro Franceschini, e in quella occasione il governo dirà la sua, anche vedendo il progetto che la Fiorentina porterà nella capitale. La nuova legge sugli stadi sembra fatta apposta per la situazione di Firenze e tutto andrà studiato al meglio.

Certamente Commisso non farà passi indietro, anche perché, ha sottolineato, i suoi soldi decide lui come spenderli. Il calcinaccio caduto l'altro giorno vicino a lui e alla sua famiglia dentro il Franchi lo porta sempre con sé. A significare che questo stadio dal suo punto di vista non ha più ragione di essere nelle condizioni in cui si trova. "Non voglio toccare il Colosseo o Palazzo Vecchio...", ha sottolineato.

Il patron viola tiene calda anche la carta di riserva, Campi Bisenzio, e proprio oggi incontrerà il sindaco campigiano.

Domani al Franchi un nuovo incontro per parlare in maniera più approfondita del futuro dello stadio fiorentino da un punto di vista squisitamente economico.

Tutto questo mentre sabato sera la Fiorentina incontrerà l'Inter a Milano nella seconda giornata di campionato.