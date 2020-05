Stadio Franchi, in corso lavori sulle strutture in cemento armato

FOTOGRAFIE. Stamani sopralluogo dell’assessore Guccione. "Ora è in corso l’intervento di impermeabilizzazione dei gradini delle rampe"

Allo stadio Franchi e al campo Cerreti i cantieri sono ripartiti da una settimana. Ed i lavori procedono spediti. Questa mattina l'assessore allo sport Cosimo Guccione ha effettuato un sopralluogo insieme al presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e al direttore dei servizi tecnici del Comune Michele Mazzoni.

“Al Franchi – ha spiegato l’assessore Guccione – l’obiettivo è il recupero delle strutture in cemento armato”. I lavori erano cominciati dalle scale elicoidali delle due Curve e ora è in corso l’intervento di impermeabilizzazione dei gradini delle rampe. Il recupero dei pilastri e delle travi della Ferrovia è quasi concluso e nei prossimi giorni si passerà ad eseguire lo stesso tipo di intervento alla Fiesole. In questo caso l’investimento dell’amministrazione è di 375mila euro.

“Al Cerreti – ha aggiunto l’assessore allo sport – l’intervento la riqualificazione della palazzina che ospita gli spogliatoi”.

Gli otto nuovi spogliatoi sono all’avanguardia anche per quanto riguarda il risparmio energetico. L’edificio è stato coibentato e questa scelta permetterà anche un abbattimento nei costi di gestione del riscaldamento degli ambienti. Gli impianti tecnologici sono stati completamente sostituiti ed improntati al massimo contenimento dei fabbisogni energetici grazie a caldaie a condensazione ad alto rendimento ed un impianto di illuminazione a Led comandato da sensori di presenza persone.

Il tutto per un investimento di 400mila euro.

“Per noi la riapertura dei cantieri è un segale importante di ritorno ad un certa normalità - ha detto l'assessore Guccione – una notizia che deve farci guardare in modo positivo al futuro, pur con tutte le cautele possibili”.

Il sopralluogo è poi proseguito alla piscina Costoli dove gli operai hanno smontato i palloni pressostatici e all’Asics Firenze Marathon Stadium per un incontro con il lanciatore di peso Leonardo Fabbri, l’atleta fiorentino che nel 2021 parteciperà ai Giochi olimpici di Tokyo.