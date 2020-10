Sport dilettanti, cosa cambia in Toscana da domani

Il governatore Giani: "Dal 25 ottobre e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni degli sport di contatto dilettantistico a carattere regionale"

"Le competizioni in programma per oggi sono consentite. Da domani 25 ottobre e fino al 14 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni degli sport di contatto dilettantistico a carattere regionale. Resta consentito l’allenamento per il mantenimento delle condizioni tecniche e atletiche propedeutiche allo svolgimento delle gare per i tesserati delle società e delle associazioni dilettantistiche degli sport di contatto". Lo stop ai campionati dilettantistici è annunciato ufficialmente dal governatore Eugenio Giani con un post sulla sua pagina Facebook. Una grossa novità.