Sport: 2,2 mln ai comuni toscani per la valorizzazione di spazi urbani

“Sono 2,2 i milioni in totale finanziati di cui sono beneficiari otto comuni della Toscana che hanno partecipato all’avviso pubblico previsto nel progetto ‘Sport Illumina’, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, tramite il Dipartimento per lo Sport e ideata da Sport e Salute S.p.A. Nello specifico, i contributi sono destinati alla realizzazione di playground, strutture che caratterizzeranno aree pubbliche di libero accesso, nell’ottica di favorire l’aggregazione attraverso lo svolgimento di attività sportive e ricreative, e che assicureranno, al contempo, una riqualificazione urbana di quelle specifiche zone.

In particolare, per quanto riguarda la Toscana, il Comune di Firenze beneficia di 800 mila euro e agli altri sette, Siena, Massa, Empoli, Pistoia, Arezzo, Lucca, Pisa sono destinati 200 mila euro ciascuno. È alta l’attenzione del governo Meloni non solo alla promozione dell’attività sportiva, ma anche e soprattutto alla cura ed alla valorizzazione di spazi pubblici ed urbani, affinché tornino ad essere luoghi vissuti e condivisi dalle comunità” scrivono, in una nota, il deputato e capogruppo della commissione Sport Alessandro Amorese e Francesco Michelotti, deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia.

Investimenti da circa 1,5 milioni di euro per la riqualificazione dei campi sportivi di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa. Nell’agenda delle opere pubbliche, programmate e finanziate dal Comune per dare risposte mirate alle esigenze del territorio, lo sport continua a rappresentare una priorità ed un elemento centrale dell’azione politica-istituzionale della giunta Baroncelli. La volontà di scommettere sulla rigenerazione degli impianti sportivi, sul miglioramento delle condizioni e delle prestazioni in termini di fruibilità e accessibilità da parte degli atleti e delle atlete e del pubblico, si traduce nella realizzazione di due significativi interventi di cui sono in corso i lavori.

Una complessa opera di pubblica, del valore di oltre 1,3 milioni di euro, sostenuta da risorse comunali, permetterà di rinnovare lo stadio “Leonardo Frosali” di Barberino Val d’Elsa, situato in un’area centrale, tra Barberino e Tavarnelle, che è diventata un punto di riferimento sportivo per la comunità, le società calcistiche, la scuola calcio e le associazioni che operano nel mondo dello sport. Stanno procedendo a ritmo serrato i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica e per la realizzazione delle nuove tribune.

“Un intervento - ha dichiarato il sindaco David Baroncelli - che mira a restituire uno spazio rinnovato, più funzionale, sicuro e moderno ai nostri giovani, agli atleti e alle atlete, pensando anche ai piccoli e alle piccole che muovono i primi passi nel mondo dello sport e della socialità, elementi fondamentali per il benessere psicofisico e la crescita delle nuove generazioni”. Con questa opera di restyling che interessa sia la superficie sportiva che le tribune lo stadio migliorerà e adeguerà gli standard di qualità, sostenibilità e sicurezza.

“Investire nello sport – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani - significa investire sui valori di inclusione di un’intera comunità che nei campi sportivi ama muoversi, giocare, socializzare, incontrarsi, ritrovarsi, ogni opera pubblica è un servizio che migliorerà la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini di ogni età”.

Un altro intervento di riqualificazione, che ha richiesto una spesa complessiva pari ad oltre 100 mila euro, è partito per il miglioramento dell’impianto “Leonardo Pianigiani” di Tavarnelle Val di Pesa. Si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria volta a realizzare il manto sintetico nel campo di calcetto del complesso sportivo. I lavori si concluderanno entro la fine del mese. “Anche in questo caso un’opera di rigenerazione urbana per il nostro territorio, - precisa il sindaco - che potrà contare su un nuovo manto sintetico di ultima generazione, le cui caratteristiche permetteranno di allungare la vita all’impianto sportivo e consentiranno agli atleti di giocare in diverse condizioni atmosferiche”. Entrambe le opere pubbliche sono finalizzate a ridurre la manutenzione degli impianti e i relativi costi.