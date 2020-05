Spiagge libere: accesso gratuito, passa mozione Sì-Toscana a sinistra

Il Consiglio impegna la Giunta regionale a definire una strategia uniforme su tutto il territorio. A volontari e protezione civile il controllo delle presenze

Firenze – Garantire pieno e gratuito accesso alle spiagge libere, nel rispetto delle misure di sicurezza, è quanto chiede la mozione presentata da Sì-Toscana a sinistra in Consiglio regionale approvata in chiusura dei lavori d'Aula.

Obiettivo, come spiegato dal capogruppo Tommaso Fattori, è quello di andare incontro alle famiglie che in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica “potrebbero non potersi permettere il costo di un ombrellone”. La Giunta è chiamata a prevedere accordi con associazioni di volontariato, pro loco, ausiliari e protezione civile per il “rilevamento e il controllo delle presenze”, a sviluppare l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di “valutare e monitorare le presenze”, oltre che “indirizzare i cittadini verso spiagge meno affollate”. Si chiede poi di organizzare una “adeguata distribuzione di materiale informativo” e di affiancare alle misure puramente sanitarie anche quelle di carattere ambientale con una “previsione del carico antropico di ciascuna spiaggia”.



Condivisione di fondo la esprime Francesco Gazzetti (Pd) che si dichiara “non convinto di alcuni passaggi presenti nel testo”, in particolare sulla “ipotesi di cessione temporanea delle concessioni ai privati.” “L'impegnativa riflette il lavoro fatto dalla Regione e per evitare strumentalizzazioni voteremo a favore. Restano quelle perplessità”, spiega.



Irene Galletti (M5S) ricorda la mozione, “pressoché identica” votata nella scorsa seduta e cita recenti notizie di stampa secondo le quali la Regione affiderebbe ai Comuni la scelta di come orientarsi in tema di concessioni. “L'impegno era già stato preso e con questo altro atto si chiede di attuare misure messe in campo da altre Regioni”. Galletti ricorda infine alla Giunta che “le spiagge hanno bisogno di linee guida non di liberi arbitrii. L'accesso non può essere a beneficio di pochi”.



Perplessità esprime la capogruppo della Lega Elisa Montemagni, che annuncia voto di astensione: “Non è pensabile lasciare i Comuni da soli. Nel testo manca il passaggio sugli aiuti economici. Se pensiamo di intervenire a costo zero, ci sbagliamo di grosso”.



Annuncia voto favorevole, infine, Elisabetta Meucci di Italia Viva.