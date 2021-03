Spartitraffico Galluzzo, ormai mancano solo le rifiniture

Le foto del nuovo "divisorio" quasi completato in uno dei punti nevralgici del paese, l'incrocio tra via Senese e via Volterrana

FOTOGRAFIE. I lavori del nuovo spartitraffico del Galluzzo, tra via Senese e via Volterrana, sono quasi conclusi, mancano solo le rifiniture. L'impatto della nuova struttura pare abbastanza "leggero", vediamo l'impressione quando l'opera sarà del tutto completata, naturalmente con la segnaletica orizzontale (le strisce) e probabilmente con qualche cartello stradale.

Chissà se ai galluzzini piacerà la nuova sistemazione, che prende il posto dei voluminosi new jersey che per alcuni anni sono stati protagonisti di quell'incrocio così trafficato. E vediamo se una volta terminata l'opera glI automobilisti che provengono dalla piazza saranno meno invogliati a fare la curva "stretta" a sinistra verso via Volterrana.