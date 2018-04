Sparatoria a Follonica: un morto e feriti tra i passanti

Le forze dell'ordine hanno delimitato l'area all'esterno di un albergo

Un morto ed alcuni feriti nel centro di Follonica a seguito di una sparatoria che sarebbe scaturita da una lite di vicinato tra attività commerciali.

L'accaduto in via Matteotti all'esterno di una attività ricettiva. Sono stati colpiti anche dei passanti, estranei alla vicenda, rimasti a terra feriti in attesa dei soccorsi.



L'aggressore si è dato alla fuga. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri che hanno delimitato l'area, mentre sono state attivate le ricerche anche con l'uso di un elicottero.



L'uomo che ha sparato e che si è dato alla fuga è stato fermato dopo le ricerche, alle porte di Grosseto.