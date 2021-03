Spacciatore a 69 anni, aveva in casa 7mila euro in contanti

Ieri mattina, a Novoli, la Polizia di Stato ha sorpreso all’opera un pusher marocchino di quasi 70 anni.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia, è finito in manette dopo aver venduto in strada 150 grammi di hashish ad un suo cliente per il corrispettivo di 900 euro in contanti.

La “transazione” è avvenuta nell’abitacolo della monovolume in uso all’arrestato nei pressi di via Mariti dove gli agenti del Commissariato di Rifredi stavano effettuando uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volta recuperati i soldi e la droga la Polizia è andata a fondo nella vicenda chiedendo, alla Sala Operativa della Questura di Firenze, l’intervento delle unità cinofile.

I cani poliziotto hanno subito scovato nella tappezzeria tra i sedili dell’auto altri 2 etti della stessa sostanza.

Ulteriori 1300 grammi di hashish sono stati successivamente rinvenuti nell’abitazione dello spacciatore da dove sono saltati fuori anche quasi 7000 euro in contanti.

Sempre per illecita detenzione di stupefacenti, in serata, è anche finito in manette un cittadino senegalese di 32 anni.

L’uomo, che ha riferito essere un senza fissa dimora, è stato sorpreso da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana mentre girava per piazza Stazione con in bocca 14 dosi di cocaina pronte, secondo i poliziotti, per essere smerciate nella zona.

Alla vista della Polizia il cittadino straniero ha allungato il passo verso via della Scala, ma è stato subito raggiunto e fermato.

Durante il controllo agli agenti è subito saltata all’occhio l’estrema difficoltà del sospetto nell’aprire la bocca e parlare.