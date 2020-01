"SP8, ghiaccio pericoloso": Carpini interroga Nardella

Il consigliere metropolitano del gruppo 'Territori comuni' chiede attenzione per la strada, specialmente nel tratto tra Barberino e Montecarelli

"Ho protocollato in data odierna un'interrogazione al Sindaco

Metropolitano Nardella per avere dei chiarimenti in merito alla

pericolosità della SP8 nel tratto tra Barberino e Montecarelli". Così Enrico Carpini, consigliere metropolitano del gruppo ‘Territori Beni Comuni', che prosegue: "I cittadini segnalano che in questi giorni di gelate l'asfalto è completamente imbiancato e nella giornata di ieri sarebbe successo anche un incidente proprio a causa del ghiaccio. A seguito di recenti tagli boschivi, inoltre, la pericolosità di alcune curve è notevolmente accentuata e i guard rail installati non sembrano sufficienti. La SP8 è una strada molto trafficata e merita più manutenzione, soprattutto in questa stagione quando prevenire la formazione di ghiaccio con degli spargisale è fondamentale. Attendo le risposte dell'Amministrazione Metropolitana che nel frattempo esorto a porre le attenzioni necessarie per ridurre i pericoli per i cittadini", conclude Carpini.