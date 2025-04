Sostegno dei grandi fondi per l’assalto del Monte a Mediobanca

Non tutto è come prima ma il Monte dei Paschi di Siena resta la banca più importante della Toscana, presente nelle città grandi e piccole di questa regione dove è nato, e le sue sorti interessano agli azionisti e al mondo economico. “A pochi giorni dall’assemblea del Monte dei Paschi chiamata a esprimersi sull’Ops su Mediobanca, gli azionisti prima dell’8 aprile, giorno della record date, sono stati molto attivi” scrive il Corriere della Sera. Primo fra tutti il gruppo Caltagirone che ha arrotondato ancora la sua quota. Il gruppo romano si sarebbe portato dall’8% a una quota almeno pari a quella di Delfin che ha in portafoglio il 9,78% della banca, secondo il quotidiano.

Caltagirone ha quindi aggiunto poco meno del 2% alla partecipazione annunciata a fine febbraio. Si rafforza così la compagine degli azionisti intenzionata a esprimersi a favore dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca, annunciata dall’istituto guidato dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio e presieduto da Nicola Maione. L’assemblea degli azionisti si terrà il 17 aprile e i grandi fondi presenti nell’azionariato del Monte si sono già espressi a favore dell’Ops su Mediobanca.