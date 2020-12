Sorgane: grave anziano urtato da un mezzo Alia

L'incidente stamattina in viale Croce

É stato portato in ospedale in gravi condizioni l’anziano che questa mattina è caduto a terra dopo essere stato urtato da un mezzo di Alia.

L’incidente è accaduto questa mattina intorno alle 10 in viale Benedetto Croce a Sorgane. La Polizia Municipale intervenuta sul posto sta ricostruendo la dinamica ma dai primi rilievi sembra che l’uomo abbia parcheggiato l’auto in prossimità della fermata dell’autobus e poi sia passato tra la sua vettura e quella già in sosta mentre stava transitando un’Ape di Alia. Inevitabile l’urto: il 79enne è finito a terra. Dopo i soccorsi sul posto da parte dei sanitari del 118 l’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.